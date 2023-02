Rettungskräfte in der Türkei vor zerstörten Häusern (picture alliance / AA / Evrim Aydin)

Die Helfer landeten am Abend auf dem Flughafen Köln/Bonn. Die in Nordrhein-Westfalen beheimateten Hilfsorganisationen I.S.A.R. Germany und BRH Bundesverband Rettungshunde waren knapp eine Woche in der Provinz Hatay. Gemeinsam stellten sie rund 40 Einsatzkräfte. Vor Ort waren auch 50 Retter des Technischen Hilfswerks, die mit derselben Maschine zurück reisten.

Diese Nachricht wurde am 13.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.