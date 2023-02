Rettungskräfte in der Türkei vor zerstörten Häusern (picture alliance / AA / Evrim Aydin)

Die knapp 100 Helfer landeten am Abend auf dem Flughafen Köln/Bonn. Darunter waren Kräfte der in Nordrhein-Westfalen beheimateten Hilfsorganisationen I.S.A.R. Germany und BRH Bundesverband Rettungshunde sowie Kollegen des Technischen Hilfswerks. Sie waren knapp eine Woche in der Provinz Hatay im Einsatz.

Derweil teilte UNO-Generalsekretär Guterres mit, Syriens Machthaber Assad habe einer Öffnung von zwei weiteren Grenzübergängen zugestimmt. Dies werde ermöglichen, dass von der Türkei aus mehr und schneller Hilfe bei den Opfern im Nachbarland ankomme. Zuvor hatte sich UNO-Nothilfekoordinator Griffiths mit Assad im syrischen Aleppo getroffen.

