Vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte war und ist der Umgang mit Kriegsgerät und dessen Exporten streng reglementiert. Bei Rüstungsexporten entscheidet die Bundesregierung auf Grundlage mehrerer Gesetze und politischer Grundsätze.

"Zur Kriegsführung bestimmte Waffen dürfen nur mit Genehmigung der Bundesregierung hergestellt, befördert und in Verkehr gebracht werden", heißt es beispielsweise im Grundgesetz.

Exportgenehmigung kann "jederzeit widerrufen werden"

Vor allem das Kriegswaffenkontrollgesetz aus dem Jahr 1961 regelt die Details. Demnach besteht auf eine Genehmigung kein Anspruch. Zudem könne sie jederzeit widerrufen werden, heißt es im Gesetzestext. Die Herstellung von Atomwaffen, biologischen und chemischen Waffen ist in Deutschland durch die Bestimmung grundsätzlich verboten, ebenso die Produktion von Personenminen und Streumunition.



Rüstungsfirmen müssen sich mit ihrem Gesuch an die Bundesregierung wenden. Das zuständige Gremium tagt dann geheim: Unter Leitung der Bundeskanzlerin untersucht ein Kabinettsausschuss, der sogenannte Bundessicherheitsrat, die Anfragen.

Strenge Prüfkriterien

Die Prüfkriterien, nach denen der Bundessicherheitsrat entscheidet, hatte 2000 die Bundesregierung unter Bundeskanzler Schröder in den "Politischen Grundsätzen für den Export von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern" spezifiziert: Herrscht im Empfängerland ein bewaffneter Konflikt oder ist es in einen Krieg verwickelt? Besteht die Gefahr, dass die Waffen zur Unterdrückung einer Minderheit eingesetzt werden? Werden Menschenrechte missachtet? Wird eine dieser Fragen mit "Ja" beantwortet, stehen die Chancen für eine Exportgenehmigung schlecht.

Ausnahmen sind möglich

Doch die strikten deutschen Regeln lassen Ausnahmen zu: Wenn "besondere außen- oder sicherheitspolitische Interessen" Deutschlands vorliegen, kann die Bundesregierung einen Export trotz Bedenken genehmigen. Im Fall Saudi-Arabiens argumentierte die Bundesregierung immer wieder dementsprechend und sah sowohl über Menschenrechtsverletzungen als auch über die saudische Militärintervention im Jemen hinweg.



Als "Stabilitätsanker" in der Region und "wichtiger strategischer Partner Deutschlands" bekam Saudi-Arabien Patrouillenboote und Radargeräte aus deutscher Produktion, ebenso den Eurofighter. Das europäische Kampfflugzeug, an dessen Bau Deutschland maßgeblich beteiligt ist, kauften die Saudis in großer Stückzahl ein. Erst nach der Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi im saudischen Konsulat in Istanbul setzte die Bundesregierung die Exporte aus.

Exporte in Konfliktgebiete

Doch es sind nicht nur Exporte an Saudi-Arabien, die Rüstungskritiker verwerflich finden. Auch andere Länder, in denen innere Konflikte herrschen, haben in den vergangenen Jahren Waffen aus deutscher Produktion gekauft, darunter Algerien, Ägypten, Kolumbien und Nigeria.



2017 erteilte die Bundesregierung Export-Genehmigungen in Höhe von 6,24 Milliarden Euro. In der vom Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) geführten Rangliste der weltgrößten Waffenexporteure der Jahre 2013 bis 2017 rangiert Deutschland auf dem vierten Platz.

Exportvolumen ging 2018 deutlich zurück

Dem aktuellen Rüstungsexportbericht zufolge ging das Exportvolumen 2018 jedoch deutlich zurück. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 11.142 Einzelgenehmigungen mit einem Gesamtvolumen von 4,82 Milliarden Euro erteilt. Das enstpricht einem Rückgang von 23 Prozent im Vergleich zu 2017.



Die meisten Rüstungsgüter verkaufen deutsche Firmen an die Bundeswehr und an befreundete Staaten: Exporte in die Europäische Union und an Länder der NATO unterliegen keinen Beschränkungen.