Die Familie Romeike - Bild aus dem Jahr 2013. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Tom Uhlman)

Die amerikanische Einwanderungsbehörde bewilligte den Verbleib der Familie für ein weiteres Jahr, wie der Rechtsanwalt der Romeikes gegenüber dem Evangelischen Pressedienst mitteilte. Anfang September hatte die Behörde zunächst die Ausreise der Familie verfügt, da ihr Asylantrag abgelehnt wurde. Die Romeikes waren im Sommer 2008 in die USA übergesiedelt. Die Familie hatte zuvor von deutschen Behörden Bußgeldbescheide erhalten, weil sie ihre Kinder aus Glaubensgründen zu Hause unterrichtete und damit gegen die Schulpflicht verstieß. In den USA ist Heim-Unterricht vor allem in evangelikalen Familien weit verbreitet. Die drohende Ausweisung der Romeikes hatte in konservativen US-Kreisen Kritik ausgelöst.

Diese Nachricht wurde am 12.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.