Die Grünen haben ihre Forderung nach einer unabhängigen Studie zu Rechtsextremismus in der Polizei bekräftigt.

Die Bundestagsabgeordnete Mihalic sagte im ZDF, der Lagebericht, den Seehofer heute zu dem Thema vorstellen wolle, reiche nicht aus. Denn er dokumentiere nur Fälle an der Oberfläche, die den Behörden schon bekannt seien. Die Grünen-Innenexpertin forderte stattdessen erneut, auch der Frage nach einem möglichen strukturellen Rassismus in der Polizei nachzugehen.



Der FDP-Innenexperte Kuhle fordert klare bundeweite Regelungen bei der Bekämpfung rechtsextremer Tendenzen in den Sicherheitsbehörden. Brandenburgs Innenminister Stübgen (CDU) warb für Reformen bei den Sicherheitsbehörden. Wenn es wirklich zu einer Unterwanderung des öffentlichen Dienstes komme, werde unser Rechtsstaat auseinanderbrechen, sagte er dem Evangelischen Pressedienst. Die von SPD und Teilen der Opposition im Bundestag geforderte Studie über Rassismus unter Polizeibeamten lehnte Stübgen dagegen erneut ab.



Der Lagebericht zum Rechtsextremismus in den deutschen Sicherheitsbehörden wurde vom Bundesamt für Verfassungsschutz erstellt. Forderungen nach einer unabhängigen wissenschaftlichen Studie hat Seehofer dagegen wiederholt abgelehnt - mit der Begründung, Polizeibeamte dürften nicht unter Generalverdacht gestellt werden. Zuletzt waren Fälle von Rechtsextremismus bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen und Berlin sowie beim Landesverfassungsschutz in Düsseldorf bekannt geworden.

Diese Nachricht wurde am 06.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.