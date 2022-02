Bundesregierung Deutsche sollen Ukraine verlassen

Das Auswärtige Amt hat vor dem Hintergrund der Militärpräsenz Russlands an der Grenze zur Ukraine alle Deutsche in dem Land aufgerufen, auszureisen. Wie Bundesaußenministerin Baerbock in Kairo mitteilte, beobachtet man im Ukraine-Konflikt eine Eskalation. Jeder Staatsbürger solle prüfen, ob die Anwesenheit in der Ukraine zwingend erforderlich sei.

13.02.2022