Energieversorgung

Gaszähler im Heizungskeller eines Wohnhauses. (picture alliance / Rupert Oberhäuser )

Widersprüchliche Meldungen

Zuletzt hatte es über den Gasverbrauch allerdings widersprüchliche Meldungen gegeben. Die Deutschen sparten kaum Gas, heißt es da - oder besonders viel. Was denn nun? Und reichen die Bemühungen, um über den Winter zu kommen? Ein Überblick:

Das Ziel ist klar: Firmen und Haushalte sollten möglichst viel Gas sparen, um ohne Mangellage über den Winter zu kommen. Denn durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine und den damit verbundenen Verwerfungen muss Deutschland erstmals seit Jahrzehnten ohne laufende russische Gaslieferungen über den Winter kommen.

Wie viel Gas muss in Deutschland eingespart werden?

Verschiedene Akteure nennen hierbei unterschiedliche Zielwerte - das ist verwirrend, hat aber Gründe. Denn es kommt zum Beispiel darauf an, auf welchen Bezugswert man sich bezieht, von welchen Temperaturen man in diesem Winter ausgeht oder mit welchen Gaslieferungen man im Winter und Frühjahr rechnet. Die Frage ist also nicht ganz einfach zu beantworten.

Die neuste Berechnung kommt von 30 Forscherinnen und Forschern aus dem vom Bund geförderte Kopernikus-Projekt Ariadne am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (hier geht es zum Bericht ). Sie haben sich angeschaut, wie viel Energiegehalt des Gases durch den Wegfall russischer Lieferungen in Bezug auf den bisherigen Verbrauch fehlt - und wie viel davon durch Lieferungen aus anderen Ländern ausgeglichen wird. Darauf ergibt sich: 30 Prozent des Energiewertes fehlen derzeit.

Der Vize-Leiter des Ariadne-Projekts, Luderer, sagt: Mit Einsparungen von rund 30 Prozent im Vergleich zum Vorkrisenniveau könne man nicht nur eine Gasmangellage mit Lieferunterbrechungen vermeiden. Man könne damit auch die Gaspreise und verbleibenden Importabhängigkeiten auf ein erträgliches Maß begrenzen.

Die Bundesnetzagentur gibt schon seit Längerem das Ziel von mindestens 20 Prozent Einsparungen aus. Man gehe davon aus, dass dieser Wert erforderlich sei, um eine Gasmangellage zu vermeiden, sagte Behördenchef Müller Ende September.

Wie viel Gas sparen die Deutschen?

Auch dazu gibt es unterschiedliche Zahlen - und es müssen unterschiedliche Verbraucher betrachtet werden. Die Zahlen für die Einsparungen durch die Industrie sind recht eindeutig: Bisher ist der industrielle Gaseinsatz im Jahr 2022 laut Bundesnetzagentur um rund 20 Prozent gegenüber den Vorjahren zurückgegangen.

Wie viel Gas sparen aber nun die privaten Verbraucher ein? Zu dieser Frage gab es zuletzt eine auf den ersten Blick ernüchternde Antwort: Laut dem Kopernikus-Projekt Ariadne haben die Verbraucher im ersten Halbjahr im Vergleich zu 2021 zwar 16 Prozent weniger Gas verbraucht. Dabei sei aber zu berücksichtigen, dass die Witterung in diesem Jahr deutlich milder war, heißt es. Temperaturbereinigt hätten die privaten Haushalte und der Sektor "Gewerbe-Handel-Dienstleistungen" im ersten Halbjahr nur knapp drei Prozent weniger Erdgas nachgefragt. Allerdings: Viel sagt das noch nicht aus. Denn im Bericht heißt es sinngemäß auch: Im privaten Bereich wird Gas vor allem fürs Heizen gebraucht. Und die Heizperiode habe gerade erst begonnen. Wie viel die Menschen in Deutschland also einsparen, wird sich tatsächlich erst im Laufe der kommenden Wochen zeigen - und dabei wird es vor allem aufs Wetter ankommen.

In der vergangenen Woche habe der Gasverbrauch pro Tag im Schnitt bei 608 Gigawattstunden gelegen und sei damit 31 Prozent niedriger gewesen als in den gleichen Kalenderwochen der vergangenen drei Jahre, teilte die Behörde in Bonn mit. In der Vorwoche lag das Minus bei 29 Prozent. Der Rückgang liege am relativ warmen Wetter, aber auch an bewussten Einsparungen. Die Entwicklung sei ermutigend, so müsse es weitergehen, sagte Behördenchef Müller.

Das zeigte sich bereits in den vergangenen Wochen: Die Bundesnetzagentur mahnte noch Ende September zum strengeren Gassparen. Der Verbrauch war im Vergleich zur Vorjahreswoche gestiegen - allerdings war es auch deutlich kälter. Wie wichtig bei der Bewertung die Temperatur ist, zeigen auch Berechnungen wie etwa vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung oder der Wochenzeitung " Die Zeit ". Bereinigt um den Faktor der Temperaturschwankungen kommen sie zu anderen Ergebnissen. Laut Zeit verbrauchen die Deutschen demnach seit September wöchentlich mindestens 20 Prozent weniger Gas als bei vergleichbaren Temperaturen in früheren Jahren - teilweise wurden sogar weit über 30 Prozent eingespart.

Die Deutschen sparen also deutlich. Klar ist aber auch: Am Ende entscheidet der absolute Verbrauch darüber, ob Gas fehlt oder nicht.

Die Bundesnetzagentur berichtet an dieser Stelle über den aktuellen Gasverbrauch

Wann könnte es zu einem Gasmangel kommen?

Das Handelsblatt berichtete nun über vier Szenarien, die die Bundesnetzagentur für den Winter erstellt hat. Dabei legt sie verschiedene Annahme zugrunde, wie viel Gas in Deutschland ankommt und wie viel Gas davon in Nachbarländer weitergeleitet wird. Denn mit der beginnenden Heizperiode werden europäische Gaslieferanten wohl mehr ihres Gases zu Hause verbrauchen - und die Nachbarländer ebenfalls mehr verbrauchen.

In zwei Szenarien kommt Deutschland recht problemlos durch den Winter, nämlich dann, wenn nur etwas weniger Gas in Deutschland zur Verfügung steht. Am Ende unterscheiden sich aber die Füllstände der Gasspeicher im März: Bei einem normalen Winter kämen sie noch auf durchschnittlich 54 Prozent Füllung. Sollte der Winter besonders kalt werden, wären es 47 Prozent.

Sollte allerdings deutlich weniger Gas in Deutschland ankommen und der Winter sehr kalt werden, gäbe es Ende Februar eine Gasmangellage. Bei einem normalen Winter wäre das Mitte April der Fall. Alle Annahmen setzen voraus, dass der Gasverbrauch um 20 Prozent reduziert wird und dass drei neue Flüssiggas-Terminals an der deutschen Küste zum Jahreswechsel ihre Arbeit aufnehmen. Im August war bei ähnlichen Berechnungen im schlimmsten Fall bereits im November von einer Gasmangellage ausgegangen worden.

Wie gut sind die Gasspeicher gefüllt?

Derzeit (20. Oktober) sind die Gasspeicher zu rund 96,5 Prozent gefüllt. Die aktuellen EU-weiten Gasspeicherstände kann man bei der Gas Infrastructure Europe abrufen. Nach einer Verordnung des Bundeswirtschaftsministeriums müssen die deutschen Anlagen am 1. November zu 95 Prozent gefüllt sein. Dieser Wert wurde im Durchschnitt bereits Mitte Oktober erreicht. Allerdings sieht die Verordnung vor, dass jeder Speicher diese Vorgabe einhält. Dies war zunächst noch nicht der Fall - manche Anlagen liegen darüber, andere darunter.

Mengenmäßig reiche das eingespeicherte Gas für ungefähr zwei kalte Wintermonate, sagte der Präsident der Bundesnetzagentur, Müller. Die Speicher gleichen Schwankungen beim Gasverbrauch aus und bilden einen Puffer für den Gasmarkt. In den vergangenen Jahren wurden an kalten Wintertagen bis zu 60 Prozent des Gasverbrauchs in Deutschland aus inländischen Speichern abgedeckt.

Was passiert, wenn das Gas knapp wird?

Sollte das Gas in Deutschland tatsächlich knapp werden, würde das zunächst vor allem Wirtschaft und Industrie betreffen. Die Bundesnetzagentur muss dann entscheiden, wer noch Gas bekommt und wer nicht. Besonders geschützt sind etwa Privatverbraucher, Kindergärten und Schulen, Krankenhäuser, Altenheime, Polizei und Feuerwehr, aber auch viele kleine und mittlere Unternehmen.

Allerdings würden die Einschränkungen in der Industrie am Ende auch die Bürgerinnen und Bürger betreffen. Je nachdem, welche Unternehmen kein oder weniger Gas bekommen würden, könnten einige Produkte knapp werden. Zudem würden Menschen in Kurzarbeit geschickt oder ihre Arbeitsplätze verlieren. Müller sprach von "dramatischen Folgen" für Arbeitsplätze, Betriebe und Produktion. Diese Dramatik sei aber noch längst nicht bei allen angekommen.

