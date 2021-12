Auch wegen der Flutkatastrophe haben die Deutschen in diesem Jahr so viel gespendet wie nie. (Archivbild) (dpa)

Sie vergaben von Januar bis September 2021 rund 3,8 Milliarden Euro, wie der Deutsche Spendenrat in Berlin mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahr sei das ein Anstieg um rund 14 Prozent. Auch der Anteil der Spenderinnen und Spender in der Bevölkerung vergrößerte sich, so dass nun etwa jeder vierte Geld für wohltätige Zwecke ausgibt. Der Betrag der durchschnittlichen Spende lag bei 40 Euro. Hauptempfänger waren den Angaben zufolge die Not- und Katastrophenhilfe, aber auch der Tier- und Umweltschutz. Weniger Geld als im Vorjahr floss demnach für Geflüchtete, den Sport sowie die Kultur- und Denkmalpflege.

