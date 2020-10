Der ADAC kritisiert zu schmale Radwege in den deutschen Städten.

Rund jeder dritte Radweg erfülle nicht einmal die empfohlene Mindestbreite von einem Meter 60, teilte der Automobilclub mit. Er verwies auf Stichproben bei 120 Routen in zehn Städten. Nur jeder fünfte Radweg habe die Regelbreite erreicht oder gar überschritten.



Der ADAC hatte die Wege in den fünf Landeshauptstädten mit dem höchsten sowie den fünf Landeshauptstädten mit dem niedrigsten Radanteil am Verkehr überprüft. Demnach erreichte einzig Kiel ein gutes Gesamturteil; dort fiel kein einziger Radweg durch. Bremen, Dresden, Erfurt, München, Saarbrücken, Stuttgart und Wiesbaden erhielten die Note "ausreichend". Hannover und Mainz wurden mit "mangelhaft" bewertet.

