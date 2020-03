Die Oberbürgermeister von sieben deutschen Städten fordern von der Bundesregierung sofortige Schritte zur Aufnahme von Kindern aus griechischen Flüchtlingslagern.

Dort habe sich die Situation dramatisch zugespitzt, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung, aus der das Redaktionsnetzwerk Deutschland zitiert. Es müsse den deutschen Städten ermöglicht werden, auf freiwilliger Basis vor allem unbegleitete Minderjährige aufzunehmen. Unterzeichnet haben die Erklärung unter anderen die Oberbürgermeister von Köln, Düsseldorf und Hannover sowie der niedersächsische Innenminister Pistorius.



Die europäische Grenzschutzagentur Frontex kündigte an, die von der EU-Kommission zugesagte Unterstützung für Griechenland in der kommenden Woche anlaufen zu lassen. Demnach sollen unter anderem rund 100 Einsatzkräfte nach Evros in die Grenzregion zur Türkei verlegt werden. Hintergrund ist die Öffnung der türkischen Grenze zur EU für Flüchtlinge durch Präsident Erdogan.