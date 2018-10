Um die Standortbedingungen für die deutsche Stahlproduktion zu verbessern, haben mehrere Bundesländer eine Allianz gegründet.

In Saarbrücken unterzeichneten Vertreter der Landesregierungen von Nordrhein-Westfalen, Brandenburg, Niedersachsen, Bremen, Hamburg und des Saarlandes eine entsprechende Erklärung. Ziel sei es, die Kräfte zu bündeln, sagte am Abend die saarländische Wirtschaftsministerin Rehlinger von der SPD. Man wolle sich gemeinsam für bessere Rahmenbedingungen, fairen Wettbewerb und Innovationen einsetzen. An dem sogenannten Nationalen Stahlgipfel in Saarbrücken nahmen rund 2.500 Fachbesucher teil.