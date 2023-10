WM in Antwerpen

Deutsche Turner machen Olympia-Start und Team-Finale perfekt

Die deutschen Turner haben sich für die Olympischen Spiele in Paris qualifiziert. Das Team des Deutschen Turner-Bundes (DTB) belegte bei den Weltmeisterschaften in Antwerpen in der Qualifikation des Mannschafts-Mehrkampfes den fünften Platz und sicherte sich damit die Teilnahme an den Spielen in Paris im kommenden Jahr.

01.10.2023