Die deutschen U21-Fußballer haben gegen Dänemark ihre Erfolgsserie fortgesetzt (im Bild: Ansgar Knauff (r.) und Dänemarks Elias Jeiert Kristensen). (Federico Gambarini / dpa / Federico Gambarini)

Die Treffer vor knapp 12.000 Zuschauern in Aachen erzielten Nicolo Tresoldi (5. Minute), Nathaniel Brown (48.) und Youssoufa Moukoko (81.). Im letzten Spiel des Jahres trifft die deutsche U21 am Dienstag in Valenciennes in einem weiteren Testspiel auf Frankreich.

Diese Nachricht wurde am 15.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.