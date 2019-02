In Wiesbaden wird es nach Angaben der Deutschen Umwelthilfe vorerst keine Diesel-Fahrverbote geben.

Die Organisation teilte mit, es seien alle Anforderungen erfüllt, damit sei die Klage vor dem Verwaltungsgericht für beendet erklärt. Der Luftreinhalteplan sei der beste in ganz Deutschland. Der Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, Resch, lobte die Bemühungen Wiesbadens, etwa den Fahrradverkehr zu stärken und Elektrobusse einzuführen. Im Sommer werde allerdings mit den bis dahin erreichten Messwerten eine Zwischenbilanz gezogen.



Die Deutsche Umwelthilfe hat zahlreiche Städte wegen zu hoher Luftverschmutzung verklagt. In einigen Städten hat sie bereits Diesel-Fahrverbote durchgesetzt, etwa in Hamburg und Stuttgart.



Ob es in den nordrhein-westfälischen Städten Aachen, Köln und Bonn Fahrverbote für Dieselfahrzeuge geben wird, will das Oberverwaltungsgericht Münster im Juli beziehungsweise im August bekanntgeben.