Die Deutsche Umwelthilfe geht gegen das LNG-Terminal in Lubmin vor. (dpa/picture-alliance/Miguel Villagran)

Die Umwelt- und Verbraucherschutz-Organisation hat nach eigenen Angaben eine entsprechende Einwendung beim zuständigen Landesamt eingereicht.

Zur Begründung hieß es, die Antragsunterlagen sparten wichtige Teile des Projekts aus. So seien etwa der vorgesehene Schiffsverkehr durch den geschützten Greifswalder Bodden oder mögliche Klimafolgen nicht ausreichend berücksichtigt worden.

Das LNG-Terminal in Mecklenburg-Vorpommern soll nach ursprünglichen Plänen eigentlich am 1. Dezember in Betrieb gehen. Hintergrund ist das Vorhaben der Bundesregierung, wegen des Angriffskriegs in der Ukraine unabhängiger von russischen Energielieferungen zu werden.

