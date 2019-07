Deutsche Umwelthilfe Nervige Rechthaber

Die Deutsche Umwelthilfe nervt so ziemlich alle, meint Nadine Lindner. Auch, weil sie ständig Recht vor Gericht bekommt, so wie heute vor dem Bundesgerichtshof. Wer ihr nicht ins Gehege kommen will, müsse sich an Recht und Gesetz halten.

Von Nadine Lindner

