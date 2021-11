Das Logo des Projektes Nord Stream 2: Die Deutsche Umwelthilfe ist mit einer Klage gegen das Projekt gescheitert. (ZB/Jens Büttner)

Das Oberverwaltungsgericht in Greifswald entschied, die Klage sei teils unzulässig und teils unbegründet. Sie richtete sich gegen das Bergamt Stralsund, das Anfang 2018 den Bau und Betrieb der Pipeline genehmigt hatte. Die Umwelthilfe wollte erwirken, dass mögliche Emissionen des Treibhausgases Methan im Zusammenhang mit der Pipeline überprüft werden und verwies vor allem auf mögliche Lecks.

Die Bundesnetzagentur setzte heute ihr Verfahren zur Zertifizierung von Nord Stream 2 vorläufig aus. Ohne diese Genehmigung darf die Leitung nicht in Betrieb genommen werden. Hintergrund ist die Vorgabe, dass die Betreiberfirma nach deutschem Recht organisiert sein muss. Die Nord Stream 2 AG mit Sitz in der Schweiz hat deshalb beschlossen, eine Tochtergesellschaft in Deutschland zu gründen.

Diese Nachricht wurde am 16.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.