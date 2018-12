Die Deutsche Umwelthilfe hat vier weitere Klagen gegen das Land Nordrhein-Westfalen eingereicht.

Sie gingen beim Oberverwaltungsgericht in Münster ein. Es gehe um saubere Luft in Bielefeld, Hagen, Oberhausen und Wuppertal, erklärte die Umwelthilfe. In allen vier Städten werde der EU-Grenzwert für Stickstoffdioxid im Jahresmittel überschritten.



Die Umwelthilfe klagt in einer ganzen Reihe von Städten und fordert dort Maßnahmen für bessere Luft. Für das hessische Darmstadt hatte es vor Kurzem erstmals eine außergerichtliche Einigung auf eine Fahrverbotslösung für ältere Diesel-Fahrzeuge gegeben. Vereinbart wurde auch, den öffentlichen Nah- und Radverkehr zu fördern.