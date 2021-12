Kommt ein generelles Tempolimit auf Autobahnen? (imago/Ralph Peters)

Bundesgeschäftsführer Resch sagte in Berlin, eine solche Maßnahme würde sofort wirken, so gut wie nichts kosten und bis zu acht Millionen Tonnen CO2 pro Jahr einsparen. Zudem erhöhe sich die Verkehrssicherheit. Der Ampelkoalition warf Resch ein "Totalversagen“ im Verkehrsbereich vor. SPD, Grüne und FDP hatten sich in ihrem Koalitionsvertrag gegen ein generelles Tempolimit ausgesprochen. Vor allem die Liberalen lehnten eine Höchstgeschwindigkeit von 130 Kilometern pro Stunde auf Autobahnen ab.

Die Umwelthilfe erwägt außerdem eine Klage gegen die Gaspipeline Nord Stream 2. Deren Inbetriebnahme wäre klimaschädlich und könne womöglich noch über das derzeit laufende Zertifizierungs-Verfahren verhindert werden.

