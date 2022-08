Die Deutsche Umwelthilfe fordert niedrigere Schweine-Bestände (Archivbild). (picture alliance / dpa / Harald Tittel)

Dies sei kein sinnvoller Beitrag zur Hungerbekämpfung, sagte DUH-Agrarexpertin Benning im Deutschlandfunk . Sie warf Agrarminister Özdemir von den Grünen vor, gegenüber der Agrarlobby nachgegeben zu haben.

Größere Potenziale sieht Bennig beim Agro-Sprit und Futterbedarf. So fließen 3,4 Millionen Tonnen an Lebensmittel jedes Jahr in den Benzintank anstatt auf die Teller der Hungernden, wie Benning betonte. Auch bei den Futtermittelgetreiden könnte man ansetzen. 60 Prozent der Getreideproduktion in Deutschland wanderten in den Futtertrog. Das sei unmoralisch.

Die DUH-Agrarexpertin plädierte für einen geringeren Fleischkonsum. Man müsse die Anzahl der Tiere reduzieren. Beim Schweinefleisch werde in Deutschland derzeit mehr produziert als verbraucht. So müssten riesige Mengen mit viel Energie in Kühlhäusern gelagert werden, weil sie am Markt nicht nachgefragt würden. Zugleich beklagte Benning ein klares Signal für die Agrarwende, wie sie im Koalitionsvertrag vereinbart worden sei.

Bundesagrarminister Özdemir will Bauern und Bäuerinnen in Deutschland ermöglichen, Agrarflächen für den Anbau bestimmter Pflanzen zur Nahrungsmittelproduktion länger zu nutzen. So sollen die eigentlich geplanten zusätzlichen Artenschutzflächen erst 2024 eingeführt werden. Bauern könnten dann im kommenden Jahr auf diesen Flächen weiter Nahrungsmittel anbauen. Begründet wurde das mit den angespannten internationalen Agrarmärkten infolge des Ukraine-Kriegs.

Hintergrund sind ab 2023 greifende EU-Vorgaben, wonach ein Teil der Landwirtschaftsflächen dem Artenschutz dienen und zudem der Anbau derselben Ackerpflanze zwei Jahre in Folge auf derselben Fläche zum Bodenschutz grundsätzlich nicht mehr möglich sein soll. Die Umsetzung der Vorgaben hatte Brüssel aber den jeweiligen EU-Staaten überlassen.