Die Deutsche Umwelthilfe hat bei Testbesuchen in Baumärkten, Kaufhäusern und Elektrofachgeschäften zahlreiche Verstöße gegen die Rücknahmepflicht von Elektrogeräten festgestellt.

Dies sei bei 25 von 55 Testbesuchen der Fall gewesen, teilte die DUH in Berlin mit. Eigentlich sind Läden, die selbst Elektronik verkaufen, seit 2016 per Gesetz dazu verpflichtet, alte Geräte bis zu einer Länge von 25 Zentimetern zurückzunehmen. Zudem müssen sie die Kunden über diese Möglichkeit informieren.



Solche Informationen fehlten laut der Deutschen Umwelthilfe allerdings in vielen Geschäften, oder sie waren für die Kunden kaum wahrnehmbar. 15 Händler nahmen keine Geräte an oder verlangten eine Gebühr oder den Neukauf eines Geräts. Dies sei in vielen Baumärkten vorgekommen, aber auch bei Galeria Kaufhof und Apple.