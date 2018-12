"Im Nahen Osten drohen sich einzelne Feuer zu einem Flächenbrand zu verbinden. Just in dem Moment überdenkt die einzige Supermacht Ausmaß und Form ihres globalen Engagements. Ihr Partner Europa ist mit sich selbst beschäftigt." Man könnte diese Worte als aktuellen Kommentar zur Entscheidung Donald Trumps verstehen, die amerikanischen Soldaten aus Syrien abzuziehen. Aber der Redeauszug ist schon fünf Jahre alt. Joachim Gauck hat diese Worte 2014 gewählt, in seinem Plädoyer für mehr Verantwortung Deutschlands in der Welt.

Doch diese drei Sätze stimmen damals wie heute, ein weiterer Hinweis darauf, dass auch schon vor der Wahl von Donald Trump zum Präsidenten Zweifel an der amerikanischen Rolle als globaler Ordnungsmacht existierten. Inzwischen sind diese Zweifel zur Gewissheit geworden. Der Mann im Weißen Haus denkt an sich selbst bis zuletzt. Absprache mit Verbündeten? Fehlanzeige! Die Kosten-Nutzen Analyse des amerikanischen Engagements in Syrien trifft Trump allein. Unter seinem Strich gilt: Not my problem! Sollen die Russen, Iraner und Türken doch sehen, wie sie mit Assad klar kommen. Folgewirkungen für Kurden und Israelis landen in der Rubrik Kollateralschaden.

Diplomatie alleine reicht nicht

All dies ist gut zu kritisieren. Und gleichzeitig klingt jede Kritik aus deutschem Munde fragwürdig. Denn noch immer gibt es schwerwiegende politische und materielle Defizite in der Wahrnehmung unserer eigenen Verantwortung. Die Entwicklung einer gemeinsamen EU-Außen- und Sicherheitspolitik vollzieht sich angesichts der internationalen Krisen im Schneckentempo und zudem mit ungewissem Ausgang. Die finanziellen Zuwächse, etwa im Verteidigungshaushalt, dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass entsprechende internationale Verpflichtungen, etwa im Rahmen der NATO, noch lange nicht eingehalten werden und die mittlere Finanzplanung der Bundesregierung auch keine Antwort darauf gibt, wann das der Fall sein könnte.

Kein Wunder, wenn Vorhaltungen aus Deutschland vor diesem Hintergrund woanders bestenfalls mit einem Stirnrunzeln zur Kenntnis genommen werden. In drei Tagen beginnt eine erneute Mitgliedschaft Deutschlands im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Es wird dann reichlich Gelegenheit geben, die Übernahme von Verantwortung zu unterstreichen. Mit Diplomatie allein ist aber wenig gewonnen. "Reagiert Deutschland seinem Gewicht entsprechend?" Eine von vielen Fragen aus der Gauck-Rede vor sechs Jahren. Und am Ende des Jahres 2018 lautet die Antwort immer noch: Nein!

Klaus Remme (Deutschlandradio / Bettina Straub)Klaus Remme, geboren in Cloppenburg. Studium der Politischen Wissenschaften und Osteuropäische Geschichte in Freiburg und Wien. Berufliche Stationen: Institute for Defense & Disarmament Studies, Boston, BBC World Service, London, Norddeutscher Rundfunk. Seit 1996 beim Deutschlandfunk. Von 2007 bis 2012 Korrespondent von Deutschlandradio in Washington. Seitdem Korrespondent im Hauptstadtstudio mit Schwerpunkt Außen- und Sicherheitspolitik.