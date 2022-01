Die Pandemie hat viel ins Internet verlagert - selbst Chorproben. (imago / Masha Mosconi)

Vor der Pandemie waren es noch acht Stunden gewesen. Vor allem das Streamen von Videos, Videoanrufe und Online-Shopping nahmen zu. Waren Videotelefonate vor der Pandemie mit fünf Minuten pro Tag noch eher unüblich, nahm die damit verbrachte Zeit im zweiten Corona-Jahr auf 27 Minuten zu. "Videocalls werden aus unserem Alltag nicht mehr verschwinden, auch im beruflichen Umfeld. Niemand fliegt mehr für ein kurzes Meeting um die halbe Welt", sagte Bitkom-Präsident Achim Berg.

Deutsche geben mehr Geld für Technik aus

Knapp ein Drittel der Befragten investierte der Studie zufolge 2021 mehr in digitale Technik als im ersten Corona-Jahr. Im Schnitt gaben sie 913 Euro für digitale Geräte, Software und Dienste aus. Wegen des steigenden Bedarfs an Online-Streaming und Videokonferenzen buchten 22 Prozent leistungsfähigeres Internet. Die Digitalisierung half den meisten dabei, die Corona-Pandemie zu meistern - 65 Prozent stimmten dieser Aussage zu. Gerade für das Aufrechterhalten sozialer Kontakte in der Pandemie waren die digitalen Technologien nützlich, das sagten 59 Prozent.

Auch Ältere mehr online

Auch ältere Menschen nutzten zunehmend das Internet. Drei Viertel der 65-Jährigen sagten, dass sie seit der Pandemie mehr digitale Geräte und Technologien verwendeten als zuvor. Vor einem Jahr waren es etwas mehr als die Hälfte gewesen. "Unter älteren Menschen hat Corona einen echten Digital-Boom ausgelöst und die digitale Teilhabe stark verbessert", sagte Berg.

Jedoch gaben die Bürger Deutschland beim digitalen Pandemie-Management eher schlechte Noten. Schulen, Verwaltung und Behörden erhielten nur eine 4,0, Wirtschaft und Gesundheitswesen 3,1 beziehungsweise 3,3.

Diese Nachricht wurde am 25.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.