Die Serie von Unwettern im Juni wird die deutschen Versicherer nach vorläufigen Schätzungen rund 1,7 Milliarden Euro kosten. Hagelschlag und Starkregen hätten allein an Gebäuden Schäden in Höhe von einer Milliarde Euro angerichtet, teilte der Gesamtverband in Berlin mit.

Autoversicherer rechnen demnach mit 700 Millionen Euro. Insgesamt seien 275.000 Fahrzeuge beschädigt worden. Mitte und Ende Juni waren mehrere Unwetter vor allem über den Süden Deutschlands hinweggezogen und hatten zum zweitgrößten Versicherungsschaden der vergangenen 20 Jahre geführt. Nur der Hagelsturm "Andreas" im Jahr 2013 habe mit einer Summe von zwei Milliarden Euro einen höheren Schaden verursacht.

