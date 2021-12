Trümmer im Ortskern von Mayschoß nach der Hochwasserkatastrophe 2021 (imago/ Christoph Reichwein)

An die Betroffenen seien bereits über drei Milliarden Euro ausgezahlt worden, um die Schäden an Hausrat, Wohngebäuden, Betrieben und Fahrzeugen zu beheben, sagte der Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft, Asmussen, in Berlin. Der Verband rechne derzeit damit, Gesamtschäden von 8,2 Milliarden Euro ersetzen zu müssen. Dass bislang nur gut ein Drittel der Schäden bezahlt worden sei, hänge damit zusammen, dass die Versicherer nicht pauschal eine Summe auszahlten, sondern ganz konkret den Wiederaufbau eines Gebäudes finanzierten, erklärte Asmussen.

Bei der Naturkatastrophe Mitte Juli waren mehr als 180 Menschen ums Leben gekommen.

Diese Nachricht wurde am 07.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.