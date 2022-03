FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann (picture alliance/ dpa/ Kay Nietfeld)

Ein israelischer Militärvertreter machte deutlich, dass ein Kauf des Raketenabwehrsystems "Arrow 3" durch Deutschland die Zusammenarbeit Israels mit der Bundeswehr vertiefen würde. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Strack-Zimmermann, sagte nach einem Besuch im Verteidigungsministerium in Tel Aviv, es sei kein Geheimnis, dass Deutschland Lücken in der Boden- und Luftabwehr habe. Angesichts des Krieges in der Ukraine müsse diese Schwäche kompensiert werden. Gleichzeitig betonte die FDP-Politikerin, die Reise der zehnköpfigen Delegation nach Israel sei schon länger geplant gewesen.

Die Forderung nach einem Raketenschutzschild für Deutschland war laut geworden, nachdem Russland seinen Angriff auf die Ukraine begonnen hatte. Bundeskanzler Scholz erklärte vor zwei Tagen, die Bundesregierung erwäge die Errichtung eines Raketenschutzschilds für ganz Deutschland nach israelischem Vorbild.

Diese Nachricht wurde am 30.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.