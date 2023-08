Frust bei den deutschen Volleyballerinnen nach der Niederlage gegen Tschechien. (picture alliance / dpa / Marius Becker)

In einer spannenden Partie am Dienstagabend verspielte die Auswahl um Kapitänin Lena Stigrot einen 2:0-Satzvorsprung und verlor am Ende mit 2:3 (25:22, 25:23, 24:26, 20:25, 16:18). Beide Teams vergaben zunächst Matchbälle, bis ein Ball von Marie Schölzel gegen die Antenne am Netz den Gästen den Sieg brachte.

Im fünften und letzten Vorrundenspiel trifft Deutschland am Donnerstag auf die Titelfavoritinnen aus der Türkei. Im Achtelfinale könnte durch die Niederlage gegen Tschechien nun ein schwieriger Gegner warten.

