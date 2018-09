Deutsche Waldtage 2018 "Es ist wichtig, dass man den Wald offen hält"

Kommendes Wochenende stehen erstmals die Deutschen Waldtage an. Das Motto: "Wald bewegt". Zum Programm gehört: "An interactive story hike". Thorsten Müller von der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald hat im Dlf erklärt, was das ist und warum es wichtig ist, dass die Bevölkerung den Wald erkundet.

Thorsten Müller im Gespräch mit Astrid Rawohl