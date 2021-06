Die nigerianische Journalistin Tobore Ovuorie hat den "Freedom of Speech Award" 2021 der Deutschen Welle erhalten.

Intendant Limburg sagte bei der Preisübergabe in Bonn, mit ihren investigativen Recherchen zu Menschenhandel und dem Gesundheitswesen begebe sich die Journalistin oft selbst in Gefahr. Tobore Ovuorie arbeitet der Deutschen Welle zufolge seit rund zehn Jahren als investigative Journalistin in Nigeria. 2014 wurde ihre bisher bekannteste Reportage über einen weit verzweigten Menschenhandelsring veröffentlicht.

Diese Nachricht wurde am 14.06.2021 im Programm Deutschlandfunk Kultur gesendet.