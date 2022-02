Die Deutsche Welle hat Probleme mit den Behörden in Russland und der Türkei. Das Bild zeigt den Sitz des Senders in Bonn. (picture alliance / dpa / Oliver Berg)

Ihre Akkreditierungen blieben entzogen, sagte ein Sprecher des Senders der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor habe es ein Gespräch des Moskauer Büroleiters der Deutschen Welle mit der Sprecherin des Außenministeriums gegeben. In der vergangenen Woche hatte Russland ein Sendeverbot erteilt. Die Mitarbeiter mussten ihre Arbeit einstellen. Mit dem Vorgehen reagierte das Land auf ein Sendeverbot für den russischen Staatssender "RT DE" in Deutschland, der - im Gegensatz zur Deutschen Welle in Russland - keine Sendelizenz in Deutschland hatte.

Auch in der Türkei ist die Deutsche Welle im Fokus der Aufsichtsbehörden. Das für Rundfunk zuständige Amt hat nach Angaben eines Vorstandsmitglieds dem deutschen Auslandssender sowie Voice of America und Euronews eine Frist von 72 Stunden gesetzt, um eine Betriebslizenz für ihre türkischsprachigen Websites zu erhalten.

