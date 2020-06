Die Bundesregierung bemüht sich um Aufklärung über einen Vorfall in Minneapolis, bei dem offenbar ein Gummimantelgeschoss auf ein Fernsehteam der Deutschen Welle abgefeuert wurde.

Außenminister Maas sagte in Berlin, man werde mit den US-Behörden in Kontakt treten, um die genaueren Umstände zu erfahren. Grundsätzlich müssten Journalisten ohne Gefahr für ihre Sicherheit unabhängig berichten können. - Ein Reporter der Deutschen Welle war während einer Livesendung in Minneapolis von einem Knall unterbrochen worden. Nach Angaben des Senders hatte die Polizei gezielt ein Gummimantelgeschoss auf den Journalisten abgeschossen, das ihn aber verfehlte. Ein Team der Nachrichtenagentur Reuters wurde in Minneapolis durch solche Geschosse verletzt.