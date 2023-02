Deutsche Welle kritisiert Einschränkung der Pressefreiheit im Irak. (AFP / Yuri KADOBNOV)

Das teilte der deutsche Auslandssender in Bonn mit. Der in der arabischen Welt populäre TV-Moderator Jaafar Abdul Karim und sein Team hätten das Land aus Sicherheitsgründen kurzfristig verlassen müssen. In der aktuellen Sendung sollte es um Jugendarbeitslosigkeit, politische Partizipation und Frauenrechte gehen. "Es ist alarmierend, wie Journalisten im Irak behandelt werden", sagte DW-Chefredakteurin Kasper-Claridge. Die Bedrohung des Moderators und des Teams durch Kräfte im Irak sei nicht hinnehmbar. Sie sprach von einer "beispiellosen Einschränkung der Pressefreiheit". Der Sender legte bei der irakischen Botschaft in Berlin Beschwerde ein.

Eines der erfolgreichsten Talk-Formate in der arabischen Welt

JaafarTalk zählt nach Angaben der "Deutschen Welle" zu den erfolgreichsten Talk-Formaten in der arabischen Welt. Die wöchentliche Sendung behandelt regelmäßig Themen, die in der Region ein Tabu sind. Dazu zählen etwa Verstöße gegen die Menschenrechte und die fehlende Gleichberechtigung von Frauen. Auf der Social-Media-Plattform TikTok ist JaafarTalk nach Senderangaben mit 1,4 Millionen Followern derzeit der erfolgreichste Kanal eines deutschen Medienunternehmens.

