Die Programmdirektorin der Deutschen Welle, Meuer, hat Vorwürfe zurückgewiesen, der Sender vernachlässige die deutsche Sprache.

"Uns ist Deutsch genauso wichtig wie alle anderen Sprachen auch", sagte Meuer im Deutschlandfunk. Allerdings seien in der Tat Veränderungen im Online-Programm geplant. Umfragen zeigten, dass Menschen, die deutsch sprächen, ein anderes Angebot wollten. Die schnelle News könnten die User auch anderswo beziehen. "Was sie von uns wollen, sind Analysen, hintergründige Themen, die deutsche Analyse auf die Ereignisse in der Welt", erklärte Meuer.



Sie reagierte damit auf einen offenen Brief von 50 freien Mitarbeitern der Deutschen Welle an Kulturstaatsministerin Grütters. Darin warnten sie vor drastischen Einschnitten im deutschsprachigen Online-Angebot. Nach der Einstellung des deutschen Radioprogramms und den Kürzungen beim Fernsehen, gebe es nur noch Online ein deutschsprachiges Vollprogramm, das Nutzer rund um die Uhr informieren könne. Damit solle nun Schluss sein, wenn im Februar wie geplant die Nachtschichten in der Nachrichtenredaktion größtenteils wegfielen. Insgesamt sollen jährlich 1.600 Redakteursschichten gestrichen werden - für die freien Mitarbeiter ein Signal, dass Intendant Limbourg das deutsche Online-Programm mittelfristig einstellen wolle.