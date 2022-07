Nach Internet-Sperrung

Die Webseite der Deutschen Welle wurde in der Türkei gesperrt. (AFP / Yuri KADOBNOV)

Das bestätigte Intendant Peter Limbourg in der Deutschlandfunk-Sendung @mediasres . Man sei weiterhin auf Facebook, Instagram und vor allem Youtube präsent. Außerdem rufe man die Userinnen und User auf, Umgehungssoftware zu nutzen. Limbourg bekräftigte zudem, dass man in der Türkei den Rechtsweg bestreiten werde.

Vor einigen Tagen waren in der Türkei die Internetangebote der Deutschen Welle in allen 32 Sendesprachen gesperrt worden. Gleichzeitig wurde auch das Angebot des US-Auslandssenders Voice of America blockiert. Beide Sender hatten sich geweigert, Lizenzen in der Türkei zu beantragen. Limbourg sprach von "Zensur" und stellte klar, dass die Lizenzen den türkischen Behörden das Recht gegeben hätten, einzelne Beiträge oder Videos von den Seiten nehmen zu lassen. Das könne man als unabhängiges Medium nicht zulassen. Der Deutsche-Welle-Intendant betonte, dass er prinzipiell gegen die Abschaltung von Sendern sei. Auch Verbote wie die von RT Deutschland machten der Deutschen Welle international das Leben nicht leichter.

Diese Nachricht wurde am 04.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.