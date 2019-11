Trotz des leichten Wachstums sieht Bundeswirtschaftsminister Altmaier die wirtschaftliche Lage in Deutschland als schwierig an.

Altmaier sprach in Berlin von einem Silberstreifen am Horizont. Entwarnung könne man aber noch nicht geben. Laut Statistischem Bundesamt gab es im dritten Quartal ein Plus von 0,1 Prozent. Experten hatten mit einem weiteren Rückgang gerechnet, womit Deutschland in die Rezession gerutscht wäre.



Bundesfinanzminister Scholz zeigte sich vorsichtig optimistisch. Die deutsche Wirtschaft sei trotz der Handelsstreitigkeiten und der Brexit-Unsicherheit robust. Es gebe weniger Wachstum, aber keine Krise.