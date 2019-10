Führende Forschungsinstitute rechnen für dieses Jahr nur noch mit einem Wirtschaftswachstum von 0,5 Prozent.

Im Herbstgutachten fällt die Prognose für das laufende Jahr damit schlechter aus als noch vor sechs Monaten. Im Frühjahr hatte sie noch bei 0,8 Prozent gelegen. Für das kommende Jahr senkten die Wissenschaftler ihre Prognose von 1,8 auf 1,1 Prozent.



Gründe für die schlechteren Aussichten sind dem Gutachten zufolge unter anderem politische Unsicherheit sowie strukturelle Veränderungen in der Autoindustrie. Die deutsche Industrie befinde sich in einer Rezession, die inzwischen auch auf die unternehmensnahen Dienstleister durchschlage, heißt es. Dass die Wirtschaft überhaupt noch expandiere, sei vor allem auf die anhaltende Kauflaune der privaten Haushalte zurückzuführen, die von den guten Lohnabschlüssen, Steuererleichterungen und Ausweitungen staatlicher Transfers gestützt werde.



Die Forschungsinstitute raten der Bundesregierung angesichts dieser Zahlen, nicht weiter am Ziel der "schwarzen Null" - also eines ausgeglichenen Haushalts - festzuhalten. Das Klimaschutzpaket der Bundesregierung kritisieren die Gutachter als wenig ambitioniert.