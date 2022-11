Trotz Inflation

Die deutsche Wirtschaft ist im Sommer um 0,4 Prozent gewachsen. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Michael Probst)

Im laufenden Schlussquartal und Anfang des nächstes Jahres erwarte man weiterhin ein schrumpfendes Bruttoinlandsprodukt, hieß es.

Europas größte Volkswirtschaft wuchs im dritten Quartal trotz anhaltender Corona-Pandemie, Lieferengpässen, steigender Preisen und des Kriegs in der Ukraine wie bereits in den ersten beiden Quartalen des Jahres (plus 0,8 Prozent und plus 0,1 Prozent). Getragen wurde das Wachstum im Zeitraum Juli bis September vor allem von den privaten Konsumausgaben.

Trotz hoher Inflation und der Energiekrise nutzten die Verbraucherinnen und Verbraucher auch im dritten Quartal die Aufhebung fast aller Corona-Beschränkungen, um zum Beispiel mehr zu reisen und auszugehen, wie die Wiesbadener Behörde erläuterte.

