Kriegs- und Pandemie-Folgen

Dies entspreche pro Person einem Verlust an Wohlstand von etwa 2.000 Euro, heißt es in Berechnungen des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln. Demnach wurde die aktuelle Lage mit einem Szenario verglichen, in dem es keinen Krieg und keine hohen Energiepreise oder Lieferengpässe gibt. Daraus ergebe sich ein Verlust von preisbereinigt etwa 4,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Das IW verwies darauf, dass diese Entwicklung zu einer ohnehin schwierigen Lage hinzukomme. So habe es durch die pandemiebedingten Lockdowns und andere Unsicherheiten bereits 2020 einen Wohlstandsverlust von ebenfalls 175 Milliarden Euro gegeben, gefolgt von weiteren jeweils gut 120 Milliarden Euro im vorvergangenen und vergangenen Jahr.

Verschärft werden die Probleme laut dem IW neben den Unsicherheiten im Energiebereich auch durch hohe Kosten für Rohstoffe und Vorprodukte sowie eine sinkende Nachfrage privater Haushalte als Sparmaßnahme.

