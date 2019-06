Die Stimmung in der Deutschen Wirtschaft hat sich weiter verschlechtert.

Die deutschen Exporte fielen im April um 3,7 Prozent niedriger aus als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Das ist der stärkste Rückgang seit vier Jahren. Der Präsident des Außenhandelsverbandes, Bingmann, sagte, man bekomme die Auswirkungen der globalen Unruhe in der Handelspolitik zu spüren. Die Bundesbank rechnet in diesem Jahr nur noch mit einem Wachstum von 0,6 Prozent, nachdem sie im Dezember noch 1,6 Prozent vorausgesagt hatte. Nach einer Phase der Hochkonjunktur kühle sich die Wirtschaft in Deutschland gegenwärtig spürbar ab, hieß es.