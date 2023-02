Statistisches Bundesamt

Vor allem weil der private Konsum wegen der hohen Inflation zurückgegangen ist, sinkt die deutsche Wirtschaftsleistung. (picture alliance / dpa / Markus Scholz)

Das Bruttoinlandsprodukt ging im Vergleich zum dritten Quartal um 0,4 Prozent zurück, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. In seiner ersten vorläufigen Berechnung von Ende Januar war das Amt noch von minus 0,2 Prozent ausgegangen. Grund war den Angaben zufolge vor allem, dass die privaten Konsumausgaben wegen der hohen Inflation um 1 Prozent im Vergleich zum Vorquartal sanken.

Sollte das BIP auch im laufenden Vierteljahr sinken und damit zwei Quartale in Folge, wäre Deutschland technisch gesehen in einer Rezession. Die Bundesregierung geht aber davon aus, dass die Konjunktur in diesem Jahr um 0,2 Prozent wachsen wird.

