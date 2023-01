Offener Brief

Sie veröffentlichten dazu einen offenen Brief . Mit Blick auf die geplante Justizreform der in Teilen rechtsradikalen Regierungskoalition von Ministerpräsident Netanjahu schreiben sie, gerade vor dem Hintergrund der besonderen Beziehung zwischen Deutschland und Israel verurteile man den Versuch, die Grundpfeiler des Staates zu beschädigen. Initiiert wurde das Schreiben vom Direktor der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main, Meron Mendel. Zu den Unterzeichnern gehören unter anderen Aleida und Jan Assmann, Micha Brumlik, Naika Foroutan, Carlo Masala und Armin Nassehi. Sie verweisen zudem auf Schreiben israelischer Intellektueller mit ähnlichem Tenor - darunter ein Brief von Universitätrektoren und ein weiterer von fast 200 Juristen.