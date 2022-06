Wie eine Studie des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung zeigt, gibt es in Dörfern heute im Vergleich zu vor zehn Jahren mehr Zuzüge als Abwanderung. Alle Dörfer würden heute relativ unabhängig von ihrer Lage Einwohner hinzugewinnen, sagte Studienleiter Frederick Sixtus im Deutschlandfunk . Gründe für die "Landlust" seien vor allem die hohen Wohnkosten in den Großstädten. Zudem sei das Land aber auch attraktiver geworden mit der Digitalisierung und dem Wandel in der Arbeitswelt, die das Arbeiten von zuhause aus möglich mache. Neben Kosten und Homeoffice würde das Landleben aber auch in gewissen Kreisen wieder als "hip" angesehen. Der Wanderungsgewinn reicht Sixtus zufolge jedoch nicht aus, um die Bevölkerungsrückgänge durch die höheren Sterbefälle und geringere Geburtenzahlen auszugleichen.