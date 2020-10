Der Comedian und Podcaster Felix Lobrecht hat den Deutschen Comedypreis als bester Komiker gewonnen.

Er erhielt die Auszeichnung gestern Abend in Köln. Die Entscheidung traf das Publikum per Online-Abstimmung. Als beste Komikerin wurde die Schweizerin Hazel Brugger geehrt. Weitere Preise gingen unter anderem an die "Heute-Show" des ZDF als "Beste Satire-Show".

