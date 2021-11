Im Gesundheitswesen mangelt es nach Einschätzung der Bundesärztekammer zunehmend an Fachkräften.

Die Personalsituation in Kliniken, Altenpflegeeinrichtungen und bei mobilen Pflegediensten verschlechtere sich zusehends, sagte der Präsident der Kammer, Reinhardt, auf dem Deutschen Ärztetag in Berlin. Wenn nicht bald etwas passiere, drohe der Kollaps des Systems.



Reinhardt forderte von SPD, Grünen und FDP im Falle der Regierungsbildung weitergehende Maßnahmen als bisher geplant. Viele stationäre Einrichtungen funktionierten nur noch, weil in großem Stil Ärztinnen und Ärzte nach Deutschland geholt worden seien. Dies sei auch unter globalen Gesichtspunkten nicht gerecht.



Der Präsident der Bundesärztekammer plädierte für Strukturreformen im Öffentlichen Gesundheitsdienst und für die Schaffung von deutlich mehr Medizin-Studienplätzen.



Der Deutsche Ärztetag ist die Hauptversammlung der Bundesärztekammer und tagt in der Regel jährlich.

