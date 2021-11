Im Gesundheitswesen mangelt es nach Einschätzung der Bundesärztekammer zunehmend an Fachkräften.

Die Personalsituation in Kliniken, Altenpflegeeinrichtungen und bei mobilen Pflegediensten verschlechtere sich zusehends, sagte der Präsident der Kammer, Reinhardt, auf dem Deutschen Ärztetag in Berlin. Wenn nicht bald etwas passiere, drohe der Kollaps des Systems. Reinhardt plädierte deshalb für Strukturreformen im Öffentlichen Gesundheitsdienst und für die Schaffung von deutlich mehr Medizin-Studienplätzen.



Außerdem wies der Präsident der Bundesärztekammer darauf hin, dass die Corona-Pandemie das gesellschaftliche Klima aufgeheizt habe und gerade impfendes medizinisches Personal beschimpft und bedroht werde. Reinhardt sprach sich zudem dafür aus, das RKI fachlich und rechtlich unabhängig vom Bundesgesundheitsministerium zu machen.



Der Deutsche Ärztetag ist die Hauptversammlung der Bundesärztekammer und tagt in der Regel jährlich.

Diese Nachricht wurde am 01.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.