Bundeskanzlerin Merkel hat in Berlin den Deutschen Afrika-Preis verliehen.

Er geht an die kenianische IT-Unternehmerin Juliana Rotich. Merkel sagte in ihrer Laudatio, Rotich gebe ihren Landsleuten Hoffnung, da sie den Mut für Neues habe und nicht nur die Probleme Afrikas sehe. Mit dem Deutschen Afrika-Preis ehrt die Deutsche Afrika-Stiftung seit 1993 Persönlichkeiten, die sich für Frieden, Rechtsstaatlichkeit, Kultur und soziale Marktwirtschaft in Afrika einsetzen.



Die diesjährige Preisträgerin ist eine der erfolgreichsten Unternehmerinnen in Kenia. Ihre Firma Ushahidi entwickelt Apps, die weltweit genutzt werden.