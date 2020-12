Der Deutsche Aktienindex hat ein neues Rekordhoch erreicht.

Er überstieg gestern zeitweilig die Marke von 13.818 Punkten. Das sind mehr als 20 Punkte mehr als der bisherige Höchststand im Februar. Im März war der Dax wegen der Corona-Krise vorübergehend auf 8.255 Punkte gefallen. Grund für den neuen Rekord ist nach Einschätzung von Experten die Einigung der EU und Großbritanniens auf ein Handelsabkommen sowie das Konjunkturpaket in den USA.



Der Dax schloss in Frankfurt am Main bei 13.790 Zählern, rund 1,5 Prozent im Plus.

Diese Nachricht wurde am 29.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.