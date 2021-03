Der Deutsche Aktienindex hat einen neuen Rekordstand erreicht.

Der Index an der Börse in Frankfurt am Main durchbrach erstmals die Marke von 15.000 Punkten und lag bei 15.015,94 Zählern. Angetrieben wurde der Dax unter anderem von Erfolgen der Corona-Impfkampagne in den USA sowie einer erwarteten Erholung der Weltwirtschaft.

