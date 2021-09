Der Deutsche Aktienindex wird von 30 auf 40 Unternehmen erweitert. Die Deutsche Börse in Frankfurt am Main gab am Abend die Namen bekannt.

Künftig im DAX vertreten sind der Online-Modehändler Zalando, der Kochbox-Lieferant Hellofresh, der Sportausrüster Puma, die Holdinggesellschaft Porsche, der Luftfahrkonzern Airbus, der Chemikalienhändler Brenntag, das Biotechnologie- und Diagnostikunternehmen Qiagen, der Pharma- und Laborzulieferer Sartorius, der Medizintechnikkonzern Siemens Healthineers sowie der Aromen- und Duftstoffehersteller Symrise. Umgesetzt wird die Reform zum 20. September.



Zugleich wird der MDax der mittelgroßen Werte von 60 auf 50 Firmen verkleinert. Die größte Reform des Dax in der mehr als 30-jährigen Geschichte war im vergangenen November angekündigt worden. Sie zielt darauf ab, die deutsche Wirtschaft besser abzubilden.



Neben der Erweiterung gibt es strengere Vorschriften für die Konzerne. So müssen sie ein positives Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen für die zurückliegenden mindestens zwei Finanzberichte aufweisen. Damit will die Börse auch Lehren aus dem Wirecard-Skandal ziehen. Anders als dies beim inzwischen insolventen Zahlungsdienstleister der Fall war, sollen die im Dax gelisteten Unternehmen ein wirtschaftlich tragfähiges Geschäftsmodell verfolgen.

