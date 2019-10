Der Wiesbadener Arzt Michael Wilk hat nach einem mehrtägigen Einsatz in Nordsyrien die vereinbarte Waffenruhe als "propagandistisch" bezeichnet.

"Diese Waffenruhe ist für mich ein Muster ohne Wert", sagte der Mediziner im Deutschlandfunk. Man habe suggeriert, etwas Gutes tun zu wollen. Die Realität habe aber anders ausgesehen. "Uns wurden von Anfang an Schwerverletzte, Sterbende und Misshandelte in die Notaufnahme gebracht", sagte Wilk, der während der vereinbarten Waffenruhe in Til Temir arbeitete. Alleine in den ersten fünf Stunden habe er vier "von Schüssen durchsiebte" Menschen behandeln müssen, später habe er aufgehört, die Patientinnen und Patienten zu zählen. Dabei habe es sich nicht nur um Kämpfer gehandelt, sondern auch um Menschen, die einfach in den Häusern geblieben seien. Laut Wilke ging die Aggression von der türkischen Armee aus, die auch eine internationale Journalistengruppe angegriffen habe. "Und diese Menschen gehen wohl kaum auf Soldaten los."



Nun müssten die Menschen in den kurdischen Gebieten flüchten. "Die Lage ist desaströs, teilweise leben sie auf engstem Raum in Schulen zusammen." Der kurdische Rote Halbmond habe den Notstand ausgerufen, sagte Wilk. Die medizinische Versorgung befinde sich am Randes des Kollaps, Grundnahrungsmittel würden in bestimmten Gebieten knapp. "Die türkische Invasion hat eine Kaskade von menschlicher Tragödie ausgelöst", sagte Wilk.